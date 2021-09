FIANO ROMANO – Il bambino esce dall’auto da solo, investito in pieno centro storico

Drammatico investimento stanotte a Fiano Romano. Un bambino di 5 anni è stato travolto da un’Audi A3 nel centro cittadino intorno all’una e mezza di notte. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e vista la giovanissima età c’è giustamente preoccupazione circa le sue condizioni di salute.

Stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri della Stazione di Fiano Romano che sono intervenuti sul posto, il piccolo che in macchina con lo zio che aveva appena parcheggiato. Il bambino sarebbe sceso da solo senza aspettare che l’uomo gli venisse ad aprire e in quel momento è passato un 18enne alla guida di un’Audi che lo ha preso in pieno e si è allontanato senza soccorrerlo. L’investitore, positivo all’alcoltest, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri che lo hanno denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali aggravate. Il giovane, un neo patentato, si era fermato qualche centinaio di metri più avanti.