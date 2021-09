Il candidato bipartisan a Marcellina, Aldo Valeriani

Sistemare il bilancio e dare rilancio al paese, sfruttando le proprie competenze. E’ il programma cardine di Aldo Valeriani, 63 anni e due figli, ex consigliere comunale, marcellinese, avvocato, commercialista, revisore legale dei conti, e da diversi anni docente di diritto penale presso l’Università Marconi di Roma. Un moderato, sostiene, che per la prima volta punta alla poltrona da sindaco. Ad appoggiarlo una lista civica bipartisan, ”Dalle radici il futuro”: abbraccia sostenitori di area Pd, esponenti del centrodestra locale, gruppi indipendenti della società civile e ora anche i Cinquestelle. Nato e crecresciuto a Marcellina si candida, spiega, per ”mettere un freno al degrado sociale, culturale ed economico. Per cambiare rotta”. Nella lista “Dalle radici al futuro” appena consegnata ci sono: Leonardo Alessandrini (vigilantes), Umberto Cecchetti (vigilantes), Alessandro Marulli (consigliere uscente grillino), Marilina Rago (laura in scienza della comunicazione), Amerigo Gubinelli (autista), Riccardo Novelli (architetto), Annarita Gubinelli (biologa), Maria Rosaria Giosi (assistente sociale al Comune di Monterotondo), Silvio Giosi (pensionato), Georgeta Paleu (moglie del sacerdote ortodosso del paese), Celeste Tozzi (economista) e Antonio Valeriani (ex ispettore di polizia).

