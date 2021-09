ELEZIONI MENTANA – Le tre liste civiche a sostegno di Arianna Plebani

Sono tre le liste civiche a sostegno della candidatura a sindaco di Arianna Plebani. Il consigliere uscente di opposizione viene sostenuta da molti menantesi doc e alcuni personaggi nuovi che hanno deciso di mettersi in gioco, come ad esempio il campione italiano di Boxe Adriano Sperandio e Angelo Petruccetti della Little Tony Family. Ecco l’elenco completo dei candidati consiglieri comunali.

MENTANA NEL CUORE

Eleonora Spartà

Ilaria Pasimeni

Desirè Normanno

Adriano Sperandio

Luca Sardella

Alessandro Giammaria

Simone Del Bello

Simona Moscatelli

Luigi Seminara

Shpetim Perja detto Timmi

Christian Clemenzi

Luana Paoletti

Farije Azizoska

Ewa Zwierzynska

Adelina Diko

Antonio Piergotti

ARIANNA PLEBANI SINDACO

Roberta Plebani

Giulia Alessandris

Alessandro Giacomoni

Angelo Petruccetti

Guglielmo Picucci

Stefania Leonetti

Federico Savelli

Carlo Fabi

Emanuele Durantini

Maria Veneziano

Daniela Basilici

Alessia Risi

Cinzia Conciatori

Franco Ventre

Mario Della Berardina

Ramon Simonetti

MENTANA VISIONE FUTURA

Lucia Cardone

Moira Adoncecchi

Giulia Moscatelli

Pietro Cardone

Marco Romano

Daniela Vespa

Enzo Valentini

Donatella De Vita

Francesco Di Serafino

Tiziana Quattrocchi

Giuditta Stramacci

Paolo Antonelli

Stefano Squillace

Patrizia Licciardello

Enrico Appolloni

Gianni Giorgi