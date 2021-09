Addio a Nino Castelnuovo, indimenticabile Renzo dei Promessi Sposi in tv

Addio a Nino Castelnuovo. L’attore, indimenticabile Renzo dei ‘I Promessi Sposi’ per la regia di Sandro Bolchi, è deceduto a Roma dopo una lunga malattia. Aveva 84 anni.

Nato a Lecco, Castelnuovo ha iniziato a lavorare per la tv nel 1957 per poi esordire al cinema in “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi. La grande occasione internazionale arrivò con il film francese “Les Parapluies de Cherbourg” accanto ad una giovane Catherine Deneuve. La pellicola ottenne all’estero consensi di critica e di pubblico vincendo la Palma d’oro a Cannes.

Castelnuovo diventerà uno degli attori più popolari in Italia grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella riduzione televisiva de “I promessi sposi”, andata in onda sul primo canale della Rai nel 1967.

Le sue scelte successive hanno privilegiato il piccolo schermo, dove ha preso parte a numerosi sceneggiati, fra tutti “Ritratto di donna velata” nel 1974.

Una ventina d’anno dopo ha recitato in uno dei film più premiati nella storia del cinema, “Il paziente inglese”, vestendo i panni di un archeologo italiano.

Il pubblico lo ricorda ancora per la sua lunga carriera di atletico testimonial in una famosa pubblicità televisiva.