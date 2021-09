Effetto “baciati dal sole” per mantenere il colorito estivo

Siete tornati dalle vacanze e volete mantenere l’abbronzatura (che già sta sparendo)?

Eliminate, innanzitutto, la lampada solare (non sarà quella a salvare la vostra tintarella), l’effetto “baciati dal sole” è un naturale effetto dorato d’intensificazione di alcuni punti del volto che si può tranquillamente ottenere con il make up. Largo spazio a illuminanti e blush e non trascurate la salute della vostra pelle: utilizzate prodotti che non solo uniformano l’incarnato, ma che riducano l’ossidazione del sebo o restringano i pori. Consigliatissime le maschere rigeneranti e i sieri illuminanti e rigeneranti per il vostro viso.