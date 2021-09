Sì alle piante di marijuana sul balcone di casa

Spaccatura

Primo via libera in Commissione Giustizia alla Camera alla depenalizzazione della cannabis coltivata in casa.

Nell’orto o sul balcone domestico potranno essere tenute al massimo quattro piante femmine, quelle che in sostanza generano i fiori di marijuana che contengono il Thc, principio attivo.

Il testo è passato ma la maggioranza si è spaccata con Lega e Forza Italia che hanno votato contro.

Insieme alla depenalizzazione della coltivazione di cannabis — per la quale il nostro Paese sarebbe il primo in Europa — il testo base prevede anche la diminuzione delle pene per i fatti di lieve entità (massimo un anno rispetto) e l’inasprimento delle pene per i reati connessi al traffico e allo spaccio (da 6 a 10 anni).