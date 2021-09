A Tivoli il raduno dell’Associazione CinemAlfa

Due miti si ritrovano sulle strade tiburtine: il cinema e l’Alfa Romeo. Lo storica casa di Arese presente in diverse pellicole cinematografiche continua a “viaggiare” insieme alle pellicole proiettate sul maxischermo. Indimenticabile è l’Alfa Sud rossa guidata da Carlo Verdone nel suo primo film, Bianco Rosso e Verdone che ha recentemente festeggiato i 40 anni.

Le vetture d’epoca e le instant classic arrivate nel set permanente di Roma antica sabato 11, raggiungeranno piazza Garibaldi domenica 12 settembre, in occasione del raduno nazionale per i dieci anni dell’Associazione CinemAlfa. L’arrivo delle prestigiose vetture è previsto alle ore 10:30 e sarà possibile ammirarle anche nel pomeriggio di domenica. Per gli appassionati del Biscione e non solo l’appuntamento è davvero da non perdere.