Tivoli, interruzione idrica

Interruzione idrica, Acea ato2: intervenuta Enel, il flusso dell’acqua tornerà efficiente nelle prossime ore

A causa di un problema elettrico non comunicato in precedenza da Enel potrebbero verificarsi mancanze o abbassamenti di pressione del servizio idrico del territorio comunale di Tivoli (in particolare nel quartiere Braschi). A comunicarlo è Acea ato2.

Il gestore elettrico ha comunicato che la normale portata dell’elettricità è stata ripristinata alle 13 di oggi e che, dunque, anche eventuali interruzioni del flusso idrico dovrebbero essere superate nel giro di poche ore.

Per eventuali segnalazioni: 800130335.