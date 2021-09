Test salivari nelle scuole sentinella

Screening ogni 15 giorni

Il nuovo anno scolastico parte con un’importante sperimentazione che riguarderà migliaia di giovanissimi studenti: i test salivari. Il rientro a scuola arriverà in molte Regioni da lunedì prossimo 13 settembre, compreso il Lazio e, per un ritorno in sicurezza, una delle mosse predisposte dal Governo riguarda lo screening da effettuare attraverso test salivari, meno invasivi dei classici tamponi.

Non tutti gli studenti e non tutti gli istituti verranno coinvolti in quest’attività di monitoraggio, ma si punterà sulle scuole sentinella, istituti prescelti per analizzare un campione di studenti che decide di effettuare i test su base volontaria.

Nella nostra Regione saranno circa 18mila i test salivari a disposizione per la prima tranche di controlli nelle scuole: si tratterebbe di circa il 10% del numero complessivo a livello nazionale.

Le singole Asl, attraverso le equipe scolastiche, hanno contattato gli istituti scelti per individuare le classi sentinella. I test verranno ripetuti ogni 15 giorni e interesseranno gli studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado, la fascia di età fra i 6 ed i 14 anni.

All’inizio si effettueranno a scuola, poi i genitori lo faranno fare ai figli in casa la mattina e consegneranno a scuola il tampone. Complessivamente sono 110 mila i tamponi mensili utili per monitorare l’evoluzione del contagio.