MENTANA – Cinghiali, 2 mila euro per la cattura di 53 capi vivi

Cinquantatré cinghiali catturati vivi per un peso complessivo di 1.190 chilogrammi. E’ il bilancio dell’attività nel 2021 della “Magliani Marco”, l’azienda faunistica di Cerveteri che gestisce per conto della Città Metropolitana di Roma il servizio di cattura per il Piano di attuazione del contenimento dell’impatto causato dalla presenza dei cinghiali nella Riserva naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco”, tra Mentana e Monterotondo.

Il 28 agosto l’ex Provincia di Roma ha incassato dall’azienda 1.904 euro in virtù del contratto che stabilisce il pagamento da parte dell’appaltatore di un euro e 60 centesimi iva esclusa al chilo per cinghiale.

Secondo le certificazioni presentate, il 17 febbraio la “Magliani Marco” ha catturato un verro (il maiale maschio non castrato) di 80 chili, il 14 aprile sette cinghiali per un peso di 150 chili, il 12 maggio altri 4 cinghiali di 140 chili, il 26 maggio otto suini per totali 260 chili, il 9 giugno altri due cinghiali da 70 chili, il 23 giugno quattro per complessivi 180 chili, tra il 29 e il 30 giugno ben 17 esemplari per un peso totale di 150 chili, il 17 luglio altri 11 cinghiali per ulteriori 160 chili.

Il servizio di cattura dei cinghiali vivi rientra nell’ambito degli indirizzi della Regione Lazio per la prevenzione e riduzione degli impatti provocati dai suini alle attività antropiche e alla biodiversità, in particolare nel Piano di contenimento finalizzato alla conservazione dell’area naturale protetta di Gattaceca, di salvaguardia degli ecosistemi naturali e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali ecocompatibili con la conservazione della naturalità della Riserva.