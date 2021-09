Coppa Italia Eccellenza, ancora De Sousa show: la Tivoli agli ottavi

di Valerio De Benedetti

Ancora una volta De Sousa show. La Tivoli vince ancora in Coppa Italia Eccellenza, battendo per 3-2 la Luiss fuori casa. Al Don Orione, l’attaccante, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, segna due gol in meno di mezz’ora di gioco. Sul finire del primo tempo la Luiss accorcia e poi pareggia i conti nella ripresa (Neccia e Greco i marcatori). La gara sembra mettersi male per i tiburtini, soprattutto dopo l’espulsione di De Marco che lascia in dieci la squadra di Pascucci. Nonostante questo però, gli amaranto-blu trovano la forza per gettare il cuore oltre l’ostacolo e trovano il 3-2 decisivo con Laurenti, grazie a una conclusione forte e angolata, sulla quale il portiere della Luiss non può nulla. La Tivoli Calcio 1919 accede quindi agli ottavi della competizione, in attesa dell’esordio in campionato in programma la prossima settimana.

ECCELLENZA – COPPA ITALIA (2° TURNO)

LUISS – TIVOLI 2-3 (De Sousa, De Sousa, Laurenti)