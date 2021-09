Incendio tra le case Ater a Borgonuovo, chiusa la scuola

Alla vigilia dell’inizio della scuola, questa domenica mattina, un incendio tra le case Ater di Borgonuovo ha interessato i locali della scuola. Una bruttissima notizia per i bambini delle cinque classi dell’asilo di via dell’Aeronautica.

Le fiamme hanno distrutto alcuni infissi della mensa e dei bagni, coinvolgendo anche l’impianto elettrico. Stando alle prime ricostruzioni il fuoco sarebbe partito da alcuni rifiuti posti all’interno del complesso Ater e poi si è propagato.

SCUOLA CHIUSA

Su via dell’Aeronautica sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ed hanno provveduto ad una prima stima dei danni. La dirigente scolastica ed i tecnici del Comune sono arrivati, mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento, per capire cosa stesse accadendo. Subito sono stati pianificati i primi interventi e gli operai sono già all’opera.

Sembra sicuro, però, che la scuola non potrà riaprire prima di tre giorni. Si attende solo la firma dell’ordinanza da parte del sindaco Giuseppe Proietti.