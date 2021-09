Dalla Regione 11 mln di euro per strade, scuole, e aree verdi

La Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità, Mauro Alessandri, ha dato oggi il suo ok alla concessione di un contributo straordinario per complessivi 10.999.073,97 euro per la realizzazione di investimenti a carattere locale in favore di 41 Comuni che ne hanno fatto richiesta. Gli stanziamenti garantiranno la messa in sicurezza di strade, rifacimento di aree verdi e completamento di edifici pubblici e scolastici.

“Ancora una volta andiamo incontro alle esigenze dei Comuni del Lazio per aiutarli a risolvere problematiche di urgenza sociale e locale. I finanziamenti – ha dichiarato Alessandri – interesseranno opere di viabilità, sicurezza stradale e decoro urbano. Sottolineo l’importanza del lavoro portato avanti in questi anni in perfetta sinergia con le amministrazioni locali, risultata condizione indispensabile a garantire la qualità dei servizi offerti alle nostre comunità. Stiamo parlando infatti di strade, scuole, aree verdi, edifici pubblici, piazze, piste ciclabili ovvero spazi e infrastrutture che ogni giorno vengono utilizzate e vissute dai cittadini di ogni età. La Regione Lazio intende fare la sua parte, garantendo il supporto, come in questa occasione, a tutti quei Comuni che, attraverso l’impiego di queste risorse, potranno effettuare interventi in grado di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini”.

I comuni che riceveranno:

– Comune di San Cesareo (RM)

– Comune di Cerveteri (RM)

– Comune di Zagarolo (RM)

– Comune di Capena (RM)

– Comune di Minturno (LT)

– Comune di Ardea (RM)

– Comune di Lariano (RM)

– Comune di Nerola (RM)

– Comune di Gorga (RM)

– Comune di San Gregorio da Sassola (RM)

– Comune di Ciciliano (RM)

– Comune di Poli (RM)

– Comune di San Giorgio a Liri (FR)

– Comune di Torrita Tiberina (RM)

– Comune di Lenola (LT)

– Comune di Pozzaglia Sabina (RI)

– Comune di Orte (VT)

– Comune di Collatino Sabino (RI)

– Comune di Sacrofano (RM)

– Comune di Gradoli (VT)

– Comune di Onano (VT)

– Comune di Pofi (FR)

– Comune di Marano Equo (RM)

– Comune di Itri (LT)

– Comune di Faleria (VT)

– Comune di Caprarola (VT)

– Comune di Strangolagalli (FR)

– Comune di Fonte Nuova (RM)

– Comune di Cave (RM)

– Comune di Bellegra (RM)

– Comune di Cassino (FR)

– Comune di Belmonte Castello (FR)

– Comune di Villa Santo Stefano (FR)

– Comune di Labico (RM)

– Comune di Isola del Liri (FR)

– Comune di Cervara di Roma (RM)

– Comune di Vallepietra (RM)

– Comune di Sezze (LT)

– Comune di Monterotondo (RM)

– Comune di Sant’Oreste (RM)

– Comune di Paganico Sabino (RI)