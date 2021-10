Elezioni comunali 2021: quando e come si vota

Per le imminenti elezioni amministrative le urne resteranno aperte nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Domenica si vota dalle ore 7 alle ore 23 mentre lunedì seggi aperti dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo si comincerà con lo spoglio dei voti partendo dai candidati sindaco.

In provincia di Roma, oltre alla Capitale, vanno al voto Agosta, Anticoli Corrado, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Casape, Castel Madama, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Frascati, Genazzano, Jenne, Licenza, Mandela, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Olevano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Sambuci, San Polo dei Cavalieri, Sant’Oreste, Subiaco, Tolfa, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti, come Mentana, avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre.

I protocolli Covid ai seggi

Per garantire la sicurezza dei cittadini che andranno a votare e prevenire il rischio contagio Covid ai seggi è stato adottato un protocollo condiviso dal Viminale e dal Ministero della Salute. Sono obbligatori l’uso di gel, mascherine. Sarà posta attenzione all’aerazione ed alla sanificazione delle matite.

I percorsi di ingresso ed uscita dai seggi, per garantire la sicurezza, saranno distinti. Nel corso delle operazioni di voto sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Inoltre, per garantire il diritto di voto di chi è in quarantena, in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario, i Comuni potranno istituire “seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare”, oltre alle sezioni ospedaliere. La novità è che i componenti di queste sezioni speciali dovranno essere in possesso del Green Pass.

Chi può votare

Possono votare i cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di residenza, che abbiano compiuto 18 anni entro la data del 3 ottobre. Potranno eleggere le amministrazioni anche i cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea che vivono nei comuni coinvolti e si sono iscritti a una lista aggiuntiva entro lo scorso 24 agosto.

Cosa serve per votare

Per poter votare presso i seggie elettorali è necessario avere con sè un documento d’identità e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione della tessera elettorale, è necessario richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del comune di residenza. Il rilascio avverrà immediatamente.

Non è obbligatorio il green pass per accedere al seggio, ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.

Come si vota

Si può sbarrare sulla casella il nome del candidato/a che si vuole eleggere, ed in questo caso il voto andrà esclusivamente a lui o a lei. Se invece si traccia una X il simbolo di una lista, il voto viene accordato anche al candidato appoggiato da quel partito. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale, a condizione che venga rispettato il criterio del genere diverso: uno deve essere un uomo e l’altro una donna. Se i due voti andranno a candidati dello stesso genere, la preferenza sarà considerata nulla. Il voto disgiunto è possibile solo nei comuni più grandi: dove gli elettori sono più di 15mila si può esprimere una preferenza per il candidato di uno schieramento e un’altra per una lista di schieramento opposto, che rafforzerà la sua rappresentanza in consiglio comunale.

Chi vince le elezioni

Nei comuni sotto i 15mila abitanti le elezioni amministrative si svolgono invece in un unico turno: a essere eletto è il candidato che ottiene anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Nei comuni con più di 15mila abitanti vince al primo turno il candidato/a che ottiene il 50% più uno dei consensi. Se nessuno raggiunge la quota, si procede al ballottaggio tra i due più votati. In questi comuni è prevista una soglia di sbarramento del 3% per l’accesso delle liste al consiglio comunale. È previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi per le liste collegate al sindaco eletto, ovvero due terzi dei seggi totali, mentre gli altri seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.