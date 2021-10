PROMOZIONE – Castrum: il derby è tuo! Decide la doppietta di Gatta

Allo Stadio “Fausto Cecconi” è tanta la curiosità: la tribuna è quasi riempita in ogni suo posto da bambini, donne e uomini di ogni età. Al fischio d’inizio del direttore di gara, Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino, sono già chiari gli schieramenti delle due squadre: mister Laurenti schiera il suo Nomentum con un offensivo 4-3-3. Difesa a quattro con Lanzoni a destra, Polidori a sinistra, Gari e Castagnola come coppia centrale ad agire davanti al portiere Silvi. Centrocampo a tre con capitan Petrocchi come vertice basso coadiuvato da Ierardi e De Dominicis, il tridente d’attacco vede invece Davide Sacripanti come riferimento centrale e le ali Ferrara e Maresca agire rispettivamente sulle fasce sinistra e destra.

Sponda Castrum Monterotondo invece, mister Checchi crea tanta densità centralmente schierando un 4-3-1-2 con Cristofalo tra i pali, Campedelli – Falzini – De Felice e Luci a formare la linea difensiva, Mencio leggermente arretrato rispetto a Marchesi e Santarelli a centrocampo, chiude l’undici titolare Vitali che agisce dietro le due punte Scarafile e Gatta.

Primo Tempo

Dopo qualche minuto di studio, è il Nomentum a sfiorare la rete del vantaggio al 6’pt: punizione dalla sinistra scodellata in mezzo che pesca la testa di Castagnola, sembra tutto fatto per il gol ma Cristofalo è miracoloso ed inchioda il pallone sulla linea di porta. Per più di venti minuti le due squadre riescono ad annullarsi l’un l’altra, il tasso agonistico si alza notevolmente tanto che a fine primo tempo il sig. Bernardini avrà già estratto otto cartellini gialli. Al 31’pt timido tentativo del Nomentum che ci prova ancora con un colpo di testa di castagnola su punizione di Petrocchi ma senza inquadrare la porta. Quando il primo tempo sembra scivolare via con le reti inviolate, arriva all’improvviso la rete del vantaggio del Castrum: angolo dalla destra battuto da Vitali, Gatta è bravo ad anticipare nel gioco aereo il diretto avversario con un potente colpo di testa che trafigge Gatti sul primo palo. Dopo cinque minuti di recupero, dovuti soprattutto ad un parapiglia formatosi nel finale di frazione e che porterà a ben quattro cartellini gialli, le due squadre fanno ritorno negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Nella ripresa il Nomentum rientra con un piglio diverso, creando tre occasioni già nei primi tre minuti di gioco: al 2’st Sacripanti svetta più in alto di tutti su un corner dalla sinistra ma trova la risposta di Silvi, un minuto dopo è sempre il n°9 a rendersi pericoloso ma tutto solo davanti al portiere strozza la conclusione regalando la sfera all’estremo difensore avversario, infine al 4’pt è Ferrara, protagonista di un’ottima prestazione in generale, a creare disordine tra le fila della retroguardia avversaria prendendosi la linea di fondo ma non trovando lo specchio della porta da posizione molto defilata.

Dopo aver rischiato di subire la rete del pareggio, il Castrum risponde subito con Scarafile, bravo ad approfittare di un errato disimpegno avversario ma meno a concludere: il tiro al volo finisce infatti alto. Come nella prima frazione, dopo un inizio arrembante ed a ritmi altissimi da ambo le parti, le due squadre rallentano facendo scorrere i minuti senza creare granché. Il Castrum abbassa il baricentro aspettando l’errore avversario per attaccare in contropiede ed è ciò che accade al minuto 25’st: il neoentrato Lomanto riceve palla e porta avanti l’azione, è poi bravo il n°20 a servire Gatta che dopo essersi liberato di un avversario arriva al limite dell’area e conclude a giro sul secondo palo lì dove Silvi non può proprio arrivare. Si va quindi sul 2-0 per la felicità dei tifosi gialloblu che esplodono di gioia. I ragazzi di mister Checchi giocano sulle ali dell’entusiasmo e continuano ad attaccare, alzando il baricentro e portando più uomini nella metà campo avversaria. Il Nomentum riesce ad attutire il colpo ed a ripartire anche grazie agli ingressi di Colafigli e Decini. Nel finale di gara è però Maresca a dare la carica: il n°7 si libera di un avversario e calcia trovando la risposta di Cristofalo che fa buona guardia sul primo palo. Al 90° arriva il gol della bandiera: punizione tesa dalla destra battuta proprio da Maresca, De Dominicis è il più lesto di tutti e fa 1-2 in spaccata. Nei quattro minuti di recupero il Castrum riesce a rischiare poco ed a sfiorare anche il terzo gol: è Lomanto a trovarsi tutto solo davanti al portiere ma il classe 2001 è poco freddo sotto porta e calcia addosso a Silvi. La delusione però dura poco visto che subito dopo il tiro arriva il triplice fischio del sig. Bernardini che decreta la vittoria della compagine gialloblu, oggi paradossalmente ospite al “Fausto Cecconi” di Monterotondo, per il Nomentum una sconfitta che brucia ma che potrà essere riscattata già a partire da domenica prossima quando i ragazzi di mister Laurenti saranno di scena a Guidonia. Per il Castrum c’è invece la possibilità di dare seguito a questa prestazione e alle vittorie nei primi due turni di Coppa Italia nel match del “Pierangeli” contro lo Zena Montecelio.

Tabellino

Nomentum

Silvi, Lanzoni, Polidori, Petrocchi (1’st S. Sacripanti), Castagnola (34’st Colafigli), Gari, Maresca, Ierardi (20’st Raffaeli), D. Sacripanti, De Dominicis, Ferrara (12’st Decini). A disp: Minati, Nappi, Tiscione, Messina, Zito. All: Laurenti.

Castrum Monterotondo

Cristofalo, Campedelli (6’st Erbo), Luci, Mencio, Falzini (30’st Forti), De Felice, Scarafile (22’st Lomanto), Marchesi (16’st Cicconi), Vitali, Santarelli (36’st Di Ventura), Gatta. A disp: Morgante, Curi, Adduci, Delle Side. All: Checchi

Marcatori

41’pt e 25’st Gatta (CM), 45’st De Dominicis (NO)

Note

Ammoniti 18’pt Falzini (CM), 32’pt De Dominicis (NO), 32’pt Maresca (NO), 36’pt Marchesi (CM), 47’pt Campedelli (CM), 47’pt Santarelli (CM), 47’pt Ierardi (CM), 47’pt Ferrara (NO), 1’st Nencio (CM), 9’st Erbo (CM), 23’st Lomanto (CM), 47’st Cicconi (CM).

Arbitro: sig. Riccardo Bernardini (Ciampino)

Assistenti: sig. Lorenzo Ravaioli (Tivoli), sig. Simone Bianchi (Roma 2)

Rec: 5’pt – 4’st

Luca Pellegrini