GUIDONIA – Blitz nel regno dello spaccio, donna arrestata

La vendita al dettaglio avviene nella pubblica via, con un via vai di clienti a tutte le ore del giorno e della notte. Una situazione esasperante per gli abitanti. Per questo ieri sera, giovedì 7 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno riportato la presenza dello Stato all’Albuccione, la borgata di Guidonia nota come piazza di spaccio di ogni tipo di droga. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finita una italiana di 60 anni, già nota alle forze dell’ordine e occupante un locale commerciale in piazza Aldo Moro, trovata in possesso di circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per essere smerciate.

L’arresto rientra in un maxi-blitz della Compagnia di Tivoli e della Tenenza di Guidonia dirette dal Capitano Francesco Ferrante e dal Tenente Giovanni Casamassima che ha visto il dispiegamento di almeno venti militari. Gli uomini dell’Arma hanno perquisito alcuni appartamenti e le pertinenze del complesso di case popolari dell’Albuccione stanando altra cocaina, secondo una prima stima circa 70 grammi suddivisi in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arresto della 60enne italiana sarà convalidato nelle prossime ore dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli.