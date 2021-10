Capena, due classi in quarantena

Dopo una classe della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo, a Capena, scatta la quarantena anche per una classe della scuola primaria. A disporlo la Asl Rm4. In entrambe le classi si era riscontrato un alunno positivo al Covid.

Per la media, come disposto da protocollo è stata avviata la procedura di quarantena degli studenti già dal 4 ottobre, per i presenti nella specifica classe. Intanto la Asl sta disponendo alla scuola tutte le indicazioni dell’esecuzione del tampone di fine isolamento con giorno, orario e luogo. Stessa procedura è stata avviata ieri per la classe della elementare.

