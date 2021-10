Mille miliardi per l’Ambiente dall’Unione Europea

L’Europa è impegnata in prima linea per riallineare il dissesto ecologico. Lo ha detto la presidente della commissione dell’Unione Europea è intervenuta al Summit sulla sostenibilità. “Siamo impegnati a mobilitare almeno mille miliardi di euro in investimenti sostenibili entro il 2030” e “per raggiungere obiettivi climatici dobbiamo investire l’equivalente del 2,5% del Pil globale ogni anno solo nel sistema energetico”.

Ursula Von der Leyen interviene anche sul pianeta impresa parlando dei Green Bond: “Servono regole per creare un rapporto di fiducia tra investitori e imprenditori”. E ha spiegato anche il senso di questa nuova misura finanziaria promossa dall’Unione Europea: “Solo gli investimenti con un impatto ambientale chiaramente positivo possono ottenere i Green bond europei”.