Monterotondo – Pestato a sangue in pieno giorno. Ennesima aggressione nel centro storico

Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Monterotondo. Ieri pomeriggio intorno alle 18.30 il 118 è stato chiamato per soccorrere un giovane uomo, riverso nel sangue, disteso a terra nel vicolo che fronteggia l’entrata del Teatro Ramarini, dove ancora compare la chiazza di sangue. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

I testimoni parlano di un gruppo di almeno quattro giovani che erano con la vittima prima che iniziassero a litigare con lui, per motivi imprecisati, iniziando a picchiarlo per poi lasciarlo a terra, cosciente ma colpito anche al volto. Il soccorso sanitario l’ha portato all’Ospedale Agostino Gemelli, dove ancora si trova in prognosi riservata.

Ha riportato ferite al volto, vertebre lesionate e danni alla milza.