Ieri e oggi: che fine ha fatto Megan Gale?

L’attrice e modella australiana era stata scelta, in un primo momento, per la parte di Wonder Woman in Justice League: Mortal , diretto da George Miller , ma il ruolo che fu assegnato a Lynda Carter. Se non avete mai sentito parlare di questa pellicola è perchè, per vari problemi non è stata mai realizzata: le riprese infatti dovevano partire all’alba del 2008, ma il progetto venne cancellato poco dopo la partenza. Ha poi condotto, sempre per Nine Network, la trasmissione Body Work trasmessa in Italia da La05 . Nel 2011 è diventata una delle testimonial della L’Oréal e, n el 2015, ha ottenuto un ruolo secondario nel film Mad Max: Fury Road . La Gale ha avuto un figlio, River Alan Thomas Hampson, il 13 maggio 2014 con il compagno, il giocatore di football australiano Shaun Hampson. I l 6 ottobre 2017 la coppia ha accolto la secondogenita, Rosie May Dee Hampson.