Reddito di cittadinanza, eterna discordia …

Approvato in Consiglio dei ministri. La parte comica però è che il Pd (all’opposizione quando fu approvato) lo sostiene, la Lega (al governo quando fu approvato) è contraria

Mentre il governo ratifica il decreto sul fisco, in Consiglio dei ministri il Pd coi Cinquestelle difendono il reddito di cittadinanza contro la Lega che vuole limitarlo fortemente. La spuntano i primi e così si rifinanzia la misura di sostegno, ma la discussione non è finita qui e il centrodestra presente in maggioranza sicuramente tornerà all’attacco. Al momento sono stati stanziati duecento milioni per il reddito di cittadinanza che andranno a colmare le spese che lo Stato dovrà sostenere nel 2021.