MONTEROTONDO – Completate le fondazioni al Liceo Catullo

La vicesindaca di Città Metropolitana Teresa Zotta ha annunciato con soddisfazione il completamento delle fondazioni e dei sottoservizi (elettrico, idrico, fognario) al Liceo Catullo di Monterotondo. Inizia ora l’assemblaggio delle strutture prefabbricate, per fine anno ci sarà la struttura approntata a meno delle finiture.

“Mi ricordano che mi mandarono a quel paese ad agosto del 2020, quando, solo in due, si predispose il progetto di gara – commenta la Zotta – Io ricordo le mie urla che risuonarono in tutto il grattacielo perché non si chiudeva il progetto di gara.

Che dire? Uno dei mie tanti piacevoli e faticosi lavori fatti con architetti progettisti veramente bravi”.