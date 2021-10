”Una volta, torno a casa e c’era Agnelli a tavola, mi incazzai con mio padre…”

“Una volta, quando Repubblica ancora non era nata, torno a casa ed era in corso una cena con varie persone, e tra gli invitati c’era anche Agnelli”. A raccontarlo è Enrica Scalfari, in un’intervista insieme alla sorella Donata, pubblicata sul settimanale di The Post Internazionale – TPI, in edicola da venerdì 22 ottobre. Le due donne hanno dedicato al padre, il noto giornalista Eugenio Scalfari, tra i fondatori de L’Espresso e di Repubblica, il docufilm “Scalfari – A sentimental journey”, realizzato insieme ad Anna Migotto, con la regia di Michele Mally.

Enrica Scalfari prosegue il racconto dell’aneddoto: “Mi sono detta: ‘Come è possibile?’. Lì mi sono proprio incazzata. Ci sono rimasta male e il giorno dopo ho chiesto a papà: ‘Perché inviti Agnelli?’. E lui disse una cosa del tipo: ‘Gli avversari bisogna conoscerli bene per poterli criticare e si possono avere anche rapporti di amicizia’”. Nell’intervista, le due sorelle raccontano la vita in casa Scalfari, le loro esperienze giovanili alle manifestazioni e le difficoltà nel rapporto tra i genitori.

Il documentario “Scalfari – A sentimental journey”, prodotto da 3D Produzioni e Rai Documentari, presentato alla Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre, andrà in onda su Rai3 alle 17:45 sabato 23 ottobre.