Eccellenza Femminile, Il Castel Madama ne segna 20 al Latina

Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine dalle ragazze di mister Isopi. All’Attilio Testa di Castel Madama, la Pro Calcio dà spettacolo all’esordio in campionato battendo per 20-0 il Nuovo Cos Latina. Sette gol di Curzi, cinque di Bullari, doppiette per Lombardozzi e Isopi. A segno anche Livi, Clemenzi, Ferrazzi e Mazzelli. Una vittoria larga, forse anche troppo, che sottolinea però la voglia di questa squadra di essere protagonista nel campionato di Eccellenza Femminile. Una vittoria tra l’altro che dà ancor più valore a quella della scorsa settimana contro la Lazio Femminile in Coppa Italia. La squadra di Isopi è pronta a dire la sua in questa stagione.

di Valerio De Benedetti