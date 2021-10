Fu il più grande quantitativo di cocaina mai sequestrato in un colpo solo nella Provincia Nordest: qualcosa come 27 chili e mezzo arrivati direttamente dal Guatemala.

Un sequestro tanto più eclatante perché a nascondere il carico di droga erano imprenditori incensurati e insospettabili che schermavano i traffici illeciti dietro la regolare attività di import-export della loro azienda di legnami insieme al gestore di uno dei più rinomati ristoranti di Tivoli.

Per quel business interrotto dai carabinieri della locale Compagnia nell’estate del 2010, a distanza di 11 anni il Tribunale di Tivoli ha emesso la sentenza di primo grado escludendo l’aggravante dell’ingente quantitativo.

