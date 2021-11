Come risparmiare assumendo, bando da 10 milioni

La Regione Lazio investe sui giovani con un bando di 10 milioni che promuove il ricambio generazionale tra lavoratori. Il bando prevede incentivi fino a 16 mila euro per promuovere l’avvicendamento tra giovani e lavoratori vicini alla pensione. Questo il contenuto dell’avviso della Regione Lazio dal titolo ‘Patto tra generazioni – incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa’. Il bando è volto a promuovere il ricambio generazionale incentivando l’assunzione dei giovani in azienda in sostituzione di un lavoratore pensionando ovvero il passaggio di impresa nelle micro e piccole imprese o nello studio professionale. Nello specifico contiene un incentivo fino a 16 mila euro nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior con un periodo compreso fra 12 mesi e 24 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane neo assunto/a di età massima di 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato; un incentivo fino a 11 mila euro nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior con un periodo fino a 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane neo assunto/a di età massima di 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato; e un incentivo fino a 11 mila euro per l’imprenditore/trice, il/la professionista o il/la dipendente di età massima di 35 anni interessato/a al subentro l’imprenditore/trice di microimprese, imprese familiari, studi professionali, botteghe storiche con un periodo di 12 mesi dal raggiungimento del requisito pensionistico.

“Rivendichiamo con orgoglio di essere la Regione che ha fatto da apripista per il più grande investimento in Italia sulle politiche attive per il lavoro”, il commentao del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, “In particolare, con questo nuovo bando da dieci milioni di euro sosteniamo l’occupazione dei giovani under 35 per dare un segnale chiaro ai lavoratori e alle imprese che, nonostante la grave crisi pandemica, continueremo a lavorare per dare maggiori opportunità di crescita e di sviluppo al nostro territorio, nessuno deve essere lasciato indietro”.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’Avviso pubblicato sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale www.lazioeuropa.it/

