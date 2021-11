TIVOLI – I cento anni della nonnina per la terza dose di vaccino

Stamattina la Asl Roma 5 ha pubblicato la foto sorridente di una signora centenaria a cui è stata somministrata la terza dose a Tivoli.

In Italia la somministrazione della terza dose è iniziata da oltre un mese. A partire dal 20 settembre, infatti, si è proceduto dando priorità alle categorie più fragili in cui sono state comprese le persone immunocompromesse, le persone che hanno subìto un trapianto e i malati oncologici. Per loro si parla più propriamente di un terza dose addizionale che viene inoculata a distanza di almeno 28 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e che è considerata come completamento del ciclo stesso. Secondo i dati del Ministero della Salute, sino ad ora la terza dose addizionale è stata somministrata al 27,60% della popolazione destinataria e le dosi inoculate sono state 242.294. Dal 27 settembre però, l’Ema ha dato l’ok per somministrare le terze dosi anche a over 80, ospiti delle Rsa, personale sanitario e over 60. Per loro, invece, si tratta di dosi booster che vengono somministrate dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e che mirano a rafforzare la protezione immunitaria. Attualmente le dosi booster o dosi di richiamo hanno riguardato il 38,41% della popolazione destinataria, per un totale di 1.147.983 dosi già inoculate.