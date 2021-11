Campidoglio, La Giunta di Gualtieri al lavoro

Prima riunione in Campidoglio, cinque delibere approvate. La nuova Giunta Capitolina guidata da Roberto Gualtieri si è messa al lavoro da stamattina.

Sono stati formalizzati i primi incarichi apicali degli Uffici del sindaco, tra cui quello del capo di Gabinetto, Albino Ruberti, e quello del Direttore generale Paolo Aielli, che sarà in carica dal primo dicembre.

La Giunta ha poi approvato la delibera relativa alla nomina di un Amministratore unico pro tempore di Ama S.p.A. Il nuovo Amministratore Unico avrà come primo compito la definizione di un nuovo assetto di governance, che prevederà il ruolo del Direttore Generale, una figura di alto profilo ed esperta della materia che sarà selezionata con procedura di evidenza pubblica. Completata la procedura di nomina del Direttore Generale, la governance sarà composta da un Cda di tre membri, nel quale l’Amministratore Unico pro tempore assumerà la carica di Presidente.

