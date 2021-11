Roma Est, ladre di vestiti in azione

Hanno prima rubato vestiti per trecento euro e poi, appena scoperte, hanno aggredito le commesse. Arrestate ieri in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Roma Est due donne magrebine di 25 e 28 anni. Nel negozio si stava scatenando una zuffa quando sono intervenuti i carabinieri di Tivoli che hanno subito ammanettato le donne con l’accusa di rapina impropria. La merce era stata nascosta in due borse. Le due, infatti, una volta in caserma e sprovviste di documenti, hanno anche riferito falsi nominativi per tentare di sviare le immediate indagini sui loro precedenti; le impronte digitali e i sistemi informatici dell’Arma però hanno svelato la loro identità e il loro curriculum criminale non nuovo a certi episodi. Da qui anche l’accusa di false dichiarazioni sulla loro generalità.

