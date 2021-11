PALOMBARA SABINA – Hashish e cocaina nel casolare di campagna

A Palombara Sabina, i Carabinieri della Sezione Operativa, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un casolare in aperta campagna, dove, al termine di un servizio di osservazione, hanno deciso di far scattare un blitz. Entrati all’interno i Carabinieri hanno rinvenuto in una vecchia cassetta portaoggetti in legno, otto dosi di cocaina, pronte per essere vendute, nove dosi di hashish, e circa 1000 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dalla Procura di Tivoli, in attesa del rito direttissimo.

Condividi l'articolo: