Giovedì acqua sospesa a Montecelio

A causa di manutenzioni straordinarie sulla rete idrica di Montecelio dalle 9 alle 16 di giovedì 11 novembre sarà sospesa il flusso di acqua nella circoscrizione. Lo ha reso noto Acea Ato 2 dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Società “Acqua Pubblica Sabina” impegnata in lavori sulle rete.

Per limitare i disagi ai cittadini nello stesso orario Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento con un’autobotte che resterà in stazionamento in piazza San Giovanni. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per info il numero verde 800.130.335

Condividi l'articolo: