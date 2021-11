PROMOZIONE – Villa Adriana, che vittoria! Bagarre nel Girone B

Nel Girone B le squadre del Nord-Est conducono partite dalle emozioni contrastanti: vince solo il Fiano Romano, per 1-2 nella trasferta contro lo Sporting Montesacro, ottenendo i tre punti che valgono il secondo posto a pari merito con A.L.M. Romulea e Poggio Mirteto. I tiberini sono in netta ripresa dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative: adesso il primo posto dista solo un punto anche se la lotta è più aperta che mai. Il prossimo impegno in programma è il match del Cecconi contro il Nomentum.

Ed è proprio il Nomentum l’unica altra squadra del Nord-Est del Girone B ad ottenere un risultato positivo: sul campo dell’Almas Roma finisce infatti 1-1: alla rete dei padroni di casa firmata da Aureli risponde Petrocchi per gli ospiti. I ragazzi di Lauretti, con questo punto in più, salgono a quota otto punti: una vittoria potrebbe completamente ribaltare la classifica attuale.

Tabellino (Almas Roma – Nomentum 1-1)

Almas Roma

Maggini, Gaffi, Bertini, Valentini, Cesaretti, Savelloni (12’st Giusto), Durante (42’st Luongo), Triunfio (23’st Federici), Milano (25’st Giuferri), Aureli, Marzucchini (44’st Rossi). A disp. Giuliani, Nardini, Linera, Lanata. All: Giovarruscio.

Nomentum

Silvi, Palmieri, Polidori, Petrocchi (20’st Sacripanti S.), Mattia, Bacchi M., Maresca (35’pt Lanzoni), Tiscione (1’st Tiscione), Sacripanti D. (38’st Decini), De Dominicis (28’st Raffaeli), Bacchi D. A disp: Patano, Colafigli, Ierardi, Nefzi, Garfagnoli. All: Lauretti

Arbitro: sig. Fabrizio Battaglia (Albano Laziale), Assistenti: sig. Daniele Monaco (Roma 2), sig. Davide Pepe (Ciampino).

Marcatori: Aureli (AR), Petrocchi (NO)

Note: espulso per doppia ammonizione Aureli (AR). Ammoniti Marzucchini (AR), Maresca (NO), Valentini (AR), Palmieri (NO), Bacchi M. (NO).

Escono sconfitte tutte le altre squadre del Girone B: il Castrum Monterotondo cade davanti ai propri sostenitori, il BF Sport infatti passa con il risultato di 0-2; il Guidonia continua ad essere in crisi nera di risultati, il match interno contro il Futbol Montesacro finisce 1-2 in favore della compagine capitolina, gialloblu ancora a secco di vittorie ed inchiodati all’ultimo posto in classifica; frena anche il Setteville Caserosse di mister Di Vico che al Cardinal dell’Acqua perde l’intera posta in palio in favore dell’A.L.M. Romulea: la storica formazione, che quest’anno compie cent’anni, si porta al secondo posto in classifica.

Nel Girone D continua a prendersi la scena il Villa Adriana: i coccodrilli escono vittoriosi dalla trasferta in casa della Polisportiva De Rossi, decisive la rete di Cotugno e la meraviglia di Palombi che regala la vittoria ai biancoverdi con uno splendido tiro a giro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. I tiburtini sono ancora in testa con 15 punti collezionati fino ad adesso, ed hanno tutta l’intenzione di restarci.

Vittoria netta anche per il Vicovaro: i ragazzi di mister Lillo non lasciano scampo all’Atletico Colleferro ed il risultato ne è una netta dimostrazione, finisce infatti 3-0. Decide la doppietta di Taverna, che segna prima in conclusione di prima frazione con un tocco sotto porta e poi, nella ripresa, trasforma un calcio di rigore con un delizioso cucchiaio. Chiude le marcature Loreti che furbescamente batte in fretta una punizione cogliendo di sorpresa l’estremo difensore avversario.

Chiudiamo con la sconfitta della Vis Subiaco che non riesce a fare risultato in casa del Città di Valmontone. Seconda sconfitta consecutiva per i sublacensi, che rischiano di rimanere staccati dalle prime posizioni ed anzi adesso devono cominciarsi a guardare le spalle: la zona play-out è a soli due punti di distacco.

Luca Pellegrini