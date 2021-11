Verso l’Unione dei Comuni Montani

Non solo “Caro pedaggio”. I sindaci della Valle dell’Aniene fanno rete anche per trovare opportunità comuni. Dopo una prima riunione che si è tenuta a a ottobre a Subiaco, vecchi e nuovo eletti si confronteranno di nuovo sui grandi temi in agenda: dall’ospedale al PNRR, dal nuovo piano aziendale della Asl RM5 all’acqua e al rapporto con Acea Ato 2, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale alla nuova Unione dei Comuni Montani, dal corso del Fiume Aniene alle vette di Campaegli e Livata. Prossimo appuntamento venerdì 26 novembre a Licenza, dove la sindaca Ilaria Passacantilli, ospiterà i colleghi di tutti i Comuni vicini.

La convocazione è stata fissata per le ore 17, nella Sala Conferenze di Via Antonio Gramsci. “Sarà l’occasione per ascoltare la voce degli amministratori locali, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e di tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti e non solo spettatori”, ha precisato il primo cittadino di Subiaco Domenico Petrini.

“E’ un incontro per capire quale sarà il comune della Valle dell’Aniene”, ha spiegato, invece, la sindaca di Licenza Ilaria Passacantilli, “Le nostro priorità: riorganizzarci per puntare allo sviluppo turistico, combattere il caro pedaggi per evitare un ulteriore spopolamento, e la condivisione dei servizi tra comuni dallo scuolabus e agli impiegati comunali. Ma anche la partecipazione a bandi sovracomunali non come singoli Comuni ma come territorio”. Ad organizzare l’incontro il sindaco di Vicovaro, Fiorenzo de Simone, da luglio a capo dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica, l’associazione tra i Comuni di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine e Vicovaro, nata con lo scopo di favorire le funzioni e servizi comunali in forma associata e che per ora si occupa in particolare della gestione della raccolta consortile dei rifiuti urbani affidata alla Pragma di Castel Madama.

L’UNIONE DELLA VALLE USTICA

“Passate le elezioni, dalle quali sono arrivate indicazioni interessanti per il futuro, l’Unione dei Comuni della Valle Ustica”, ha dichiarato il sindaco De Simone, “ha deciso di riunire a Licenza sindaci, amministratori, sindacati, imprese, associazioni, professionisti ed operatori, per discutere di assetti istituzionali, progetti e risorse per l’avvio di una nuova stagione di crescita e sviluppo del territorio”. “Mentre si consolida un clima di grande cooperazione tra i comuni della Valle Ustica e quelli del Medaniene, è giunto il momento di fare il punto della situazione sulle cose fatte, sulle cose da fare, sulle importanti novità determinate dalla crisi provocata dalla pandemia”, ha aggiunto, “Solo insieme, puntando sulle idee, sul merito e sulla competenza, sarà possibile individuare le proposte migliori, il percorso più convincente e condiviso, riuscendo a cogliere le straordinarie opportunità che i programmi e gli investimenti, nazionali ed europei, offrono ai territori, ricchi o poveri, centrali o periferici, per il superamento della pandemia, la resilienza e la piena ripresa”.

LA RIORGANIZZAZIONE

Una riorganizzazione necessaRia anche in vista della definitiva liquidazione delle Comunità montane in unione dei Comuni fissata con legge regionale anni fa. È da una decina di anni che si parla dell’abolizione delle Comunità Montane, ma il processo di riordino è andato per le lunghe. E ad oggi non è ancora concluso. Le Comunità ora sono gestite da commissari straordinari, nel caso della Comunità montana della Valle dell’Aniene, da Gina Panci. Prima sono stati ridotti gli assessori (2008), poi agli stessi sono state azzerate le indennità (2010), infine, in base ad una legge regionale del 2016, dovevano trasformarsi in unioni di comuni montani. Unione dei comuni, come nel caso di quelli della Valle Ustica o del Giovenzano, per restare alle valli alle spalle di Tivoli che sono nate all’interno dei territori delle stesse Comunità Montane.

