Cani denutriti su via Nomentana

Alcuni residenti stanno segnalando dei cani malnutriti che stanno vivendo da giorni in via Torre dei Tucci alla fine di Tor Lupara. Oggi pomeriggio hanno attraversato diverse volte la pericolosa arteria provinciale per entrare a Parco Trentani. “Intervenite, altrimenti faranno una brutta fine” spiegano.