Guidonia, inaugurato lo sportello sociale dello Spi Cgil

Inaugurato oggi 12 novembre a Guidonia, in via Giuseppe Motta 22, lo Sportello Sociale dello Sindacato pensionati italiani Cgil. Lo sportello altre ai servizi di patronato, si occuperà di assistenza alle fasce più deboli. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Michel Barbet e la dottoressa Matilde Loffredo, responsabile della Uos Medicina Legale della Asl Rm5.

Lo sportello sociale è una scelta politica di grande impegno – specifica in una nota lo Spi Cgil – e si propone di offrire accanto ai tradizionali servizi di patronato, fiscali e vertenziali, ulteriori servizi rivolti in particolare, ma non solo, ai più deboli e fragili. Obiettivo dello sportello sociale è quello di affrontare tutta una serie di problematiche, relative alla non autosufficienza e disabilità, alla sanità e al sistema sociosanitario alle politiche sociali e di lotta alla povertà

“Tutto ciò”, hanno specificato i responsabili dello sportello, “non solo dando indicazioni o suggerimenti ma prendendo in carico la persona e i suoi problemi nel loro complesso seguendo lo svolgersi e l’evoluzione della situazione per cercare la soluzione.

Oltre a ciò lo sportello sociale svolgerà anche un’altra essenziale e importantissima funzione. L’ascolto delle persone, delle loro difficoltà, dei loro problemi per farne oggetto di proposte, piattaforme e confronti con le istituzioni al fine di dare risposte concrete alle necessità dei cittadini e cittadine in particolare degli anziani e delle persone fragili e in difficoltà”

Lo sportello è aperto in via Giuseppe Motta 22 a Guidonia con i seguenti orari: il mercoledì: dalle ore 15 alle ore 18 e il venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per info 347.2571935