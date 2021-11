Osho rimpiazza Forattini

C’era una volta Forattini. Oggi le vignette che caricaturizzano la politica le lancia Federico Palmaroli , l’inventore di Osho. “Carcola che ve sfonno” è la nuova raccolta di strisce comiche dell’autore romano che in più a febbraio vedrà rappresentata la sua “fatica” delle origini in una serie televisiva in onda su RaiPlay. Nel libro non più Giuseppe Conte in copertina, ma un severo Draghi, “molto riservato, per niente mediatico a differenza del suo predecessore” spiega Federico all’Adnkronos cui per prima ha concesso l’anteprima.

Osho-Palmaroli fa ridere sui ogni cosa, pure in tempo di pandemia. Ed è forse questo lo spartiacque tra i due umoristi, lo scenario completamente diverso nel quale i due geni della risata, classe ’31 il primo, ’73 l’altro, hanno trovato e trovano ispirazione.

