FONTE NUOVA – Alberi pericolanti, chiusa al traffico via di Santa Lucia

E’ stata ordinata la chiusura al traffico di Via di Santa Lucia nel tratto compreso tra Via di Fonte Nuova e Via Lago di Vico.

La chiusura è stata disposta a seguito di apposita richiesta dei Vigili del Fuoco che, vista la situazione di imminente pericolo, hanno richiesto a Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente competente per la potatura di quell’area, di intervenire urgentemente.