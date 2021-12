Casa: se consuma troppa energia, impossibile venderla

Se la casa da vendere consuma troppa energia, dal 2030 non sarà possibile venderla (allora c’è un po’ di tempo per renderla efficiente e sostenibile): in Commissione Europea si sta studiando una proposta per accelerare sugli interventi di riqualificazione energetica e ne farà sapere di più il prossimo 14 dicembre, quando ci sarà una revisione della direttiva sul Rendimento energetico dell’edilizia (Energy performance building directive) che interessa gli edifici pubblici e privati. Secondo il quotidiano Il Messaggero che ha anticipato il possibile provvedimento, la Commissione vuole essere più ambiziosa nel raggiungimento del limite delle emissioni nocive, arrivando a quota zero per le case nuove, dal 2030 appunto. Per gli edifici vecchi, invece, scatterebbe un obbligo di riqualificazione energetica volendo venderla, altrimenti non sarebbe possibile farlo. Occhio dunque alle classi energetiche: gli immobili residenziali dovranno rientrare almeno nella classe F dal primo gennaio 2030 e passare almeno alla classe E dal 2033. Gli edifici dalla classe energetica G, la peggiore per quanto riguarda l’efficienza energetica, da quelle date non avranno più chance di vendita e acquisto.

