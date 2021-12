A24/A25, Nuovo incontro presso la sede del Mims

I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo, impegnati nella battaglia al “caro pedaggi” e per la sicurezza della A24/A25, hanno ricevuto, telefonicamente, dal Vice Capo di Gabinetto del Ministro Giovannini la conferma che saranno ricevuti in delegazione il giorno 13 Dicembre alle ore 12:00 presso la sede del Mims per essere aggiornati sulle soluzioni trovate e da adottare per evitare il rincaro delle tariffe e conoscere lo stato dell’arte dell’iter di approvazione del Piano Economico Finanziario.