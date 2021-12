Dal Governo un miliardo in più contro il caro-bollette

Il Governo Draghi stanzia un ulteriore miliardo di euro che porta a 3,8 miliardi le risorse per arginare i rincari di luce e gas che appesantiscono le nostre bollette: una cifra che in pratica è quasi la metà di quanto stabilito per ridurre le tasse complessive, 8 miliardi, su cui incide l’alone positivo dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per rendere operativa la misura, serve però un emendamento alla manovra di bilancio, affinché il Governo fissi il nuovo tetto di spesa contro il caro bollette del prossimo trimestre, con la speranza (!) che i prezzi in salita si stoppino con l’arrivo della bella stagione e, davanti a temperature più elevate, diminuiscano i consumi di gas.

