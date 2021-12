GUIDONIA – Guerra agli “zozzoni”, le guardie ambientali ancora in azione

Vigilerà sul territorio a caccia di “zozzoni” per prevenire scarichi abusivi, inquinamento ed incendi.

Così il 16 novembre la giunta comunale di Guidonia Montecelio con la delibera numero 96 ha approvato il rinnovo della convenzione tra l’Ente e il Nucleo di Tutela Ambiente della “Onlus Fedra”, l’associazione di volontariato di Guidonia specializzata nella Difesa e nel Recupero dell’Ambiente, della Fauna, degli Animali, del Patrimonio Artistico, Storico, Culturale e Protezione Civile.

L’accordo prevede una collaborazione con l’intento di attivare un più stretto ed efficace controllo in campo ambientale, di supporto alla Polizia Locale ed ai Carabinieri Forestali della Stazione di Guidonia Montecelio.

“Dopo 11 anni di continua e fattiva collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio – commenta il presidente dell’associazione Sergio Ragusa – Fedra ha ottenuto ancora un ulteriore riconoscimento dall’Amministrazione Comunale.

Nello specifico si richiede alla nostra Associazione un più continuo ed incisivo intervento sul territorio per individuare gli illeciti ambientali che nuocciono e deturpano l’immagine della nostra città, rinnovando la propria fiducia nell’attività sempre svolta con puntualità e professionalità dai nostri Ispettori Ambientali, nominati con decreto monocratico dal Sindaco, i quali presidieranno e vigileranno sui luoghi strategici individuando e sanzionando comportamenti illeciti e, contemporaneamente, svolgendo attività volta alla informazione e prevenzione in campo ambientale”.

Condividi l'articolo: