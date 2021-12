Il “tiburtino” Hamilton sfida il leader Max

Molti assi del motorsport hanno corso sulla leggendaria Pista d’Oro (Km 19 della Tiburtina) e più volte ci siamo occupati di questi straordinari campioni come Elio de Angelis, Andrea De Cesaris, Fernando Alonso e l’asso svedese Ronnie Peterson. Uno gli ultimi fenomeni delle quatto ruote ad aver gareggiato sul leggendario circuito laziale è stato il pluricampione del mondo di Formula Uno, Lewis Hamilton. Proprio in questo weekend l’anglo-caribico proverà a conquistare l’ottava corona iridata superando il ferrarista Michael Schumacher. L’alfiere della Mercedes dovrà confrontarsi, sono a pari punti, con l’olandese Max Verstappen (Red Bull- Honda) deciso ad interrompere il dominio delle Frecce d’argento nell’era ibrida. In caso di contatto fra i due contendenti il titolo andrà al figlio di Jos (ex compagno di squadra di Michael Schumacher in Benetton Ford), che vanta una vittoria in più rispetto al rivale. Gli ultimi due piloti ad essere arrivati all’ultimo atto sono stati Emerson Fittipaldi (Lotus Ford) e Clay Ragazzoni (Ferrari) nel 1974. Purtroppo, la corona iridata sfugge al ferrarista a vantaggio del brasiliano.

