Nasce “Tivoli e la Valle dell’Aniene”, undici Comuni e i privati uniti per il turismo

Undici Comuni e i privati uniti per il turismo. Si è costituita a Palazzo San Bernardino il 15 dicembre di fronte a un notaio l’associazione “Tivoli e la Valle dell’Aniene”. Sarà il punto di partenza per attivare il bando regionale Dmo (Destination marketing organization) vinto lo scorso agosto per valorizzare il nostro territorio. A disposizione al momento ci sono 120mila euro da parte della Regione Lazio e altri 30mila provenienti dalle risorse dei vari partecipanti.

Alla sottoscrizione i Comuni di Comune di Tivoli, Guidonia Montecelio, Castel Madama, San Polo dei Cavalieri, San Gregorio da Sassola, Cervara di Roma, Poli, Roiate, Jenne, Casape, Ciciliano e gli enti pubblici Istituto autonomo Villa Adriana – Villa D’Este, il Parco dei Monti Lucretili, la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Riserva Naturale Monte Catillo.

A seguire i soggetti privati che hanno: Associazione Tivoli host, Alto valore s.r.l., Circolo canottieri Tivoli, Imago edizioni s.r.l, Acque Albule s.p.a., Associazione culturale Aufela, il Centro per la valorizzazione del travertino romano s.r.l., Insieme – gran tour sabina aps, Tivoli incontra il polo turistico tiburtino, Agta associazione guide turistiche abilitate, Rete di impresa Tivoli e le vie dell’acqua, Unione commercianti area tiburtina, Asso turismo valle dell’Aniene, Associazione culturale Turismo in rete Tivoli Palestrina Subiaco ets, Winner Italia srl.

E’ stato nominato presidente pro tempore Livio Terilli, professionista del settore turistico nonché presidente della Cna Roma Nord Est, per indire la prima assemblea della neonata associazione e nominare gli organi associativi.

