Si conclude oggi, domenica 22 settembre, la lunga e calda stagione primavera- estate 2024 alle Terme Sabine di Cretone, a Palombara Sabina.

Una stagione positiva dal punto di vista commerciale e molto soddisfacente dal punto di vista umano, secondo Alessandro Di Castro e Fabio Fabrizi, i due imprenditori soci nella “Effe Due Group Ssd Arl”, la società che a maggio scorso ha assunto la gestione dell’impianto termale e sportivo della Sabina Romana, riportandolo a nuova luce dopo una chiusura forzata di 9 mesi.

In poche settimane di lavoro la “Effe Due Group Ssd Arl” ha trasformato quella che era una struttura fatiscente nel paradiso del relax e del benessere che l’utenza conosce per le sue tre grandi piscine di acqua termale sulfurea, nota fin dall’antichità per le sue proprietà terapeutiche e cosmetiche, e dal 1987 riconosciute dal Ministero della Sanità.



Una sfida, da più di qualcuno definita coraggiosa, iniziata l’8 giugno e vinta insieme ad uno staff di 20 dipendenti tra assistenti bagnanti e aiutanti, addetti alle casse e all’accoglienza, custode e manutentori, senza contare altri 15 collaboratori che durante la stagione si sono alternati alle Terme Sabine Cretone a disposizione dei clienti.

Una sfida vinta da Alessandro Di Castro e Fabio Fabrizi, entrambi con un passato da nuotatori agonisti, da oltre vent’anni specializzati nella gestione degli impianti sportivi indoor e outdoor di nuoto e fitness, attualmente gestori della “Gym Club” e della “BF” nel quartiere San Giovanni a Roma.

“Si chiude una stagione positiva”, commenta Alessandro Di Castro, imprenditore affermato nella realizzazione e costruzione di piscine e di impianti di trattamento acque per uso sportivo, civile e industriale.

“Personalmente – spiega – non conoscevo le Terme Sabine di Cretone prima di assumere la gestione, ma ne ho immediatamente intuito le potenzialità.

Lavorandoci per oltre tre mesi tutti i giorni sono rimasto favorevolmente colpito dall’umanità dell’utenza, dai racconti delle singole storie di chi, residente nella Sabina o proveniente da Roma, ci ha donato i propri ricordi dei decenni passati in questa struttura meravigliosa dalle grandi potenzialità ricettive, sanitarie e sportive”.

“Il ringraziamento da parte di noi gestori per quest’anno – prosegue Alessandro Di Castro – va rivolto a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con noi e per noi al fine di permetterci di riaprire le Terme Sabine all’ultimo momento, quando in pochi lo avrebbero creduto.

Di conseguenza, il ringraziamento va anche rivolto a tutta la comunità del fantastico territorio circostante della Sabina Romana, ricco di posti bellissimi, tornato a godere dei benefici di questa acqua termale sulfurea dalle proprietà terapeutiche e cosmetiche”.



“Oltre a ringraziare il mio socio Fabio Fabrizi – conclude Alessandro Di Castro – un ringraziamento va rivolto anche alla Proprietà, ad Alessandro ed Enrico Sammartino, che per la prima volta ha ritenuto opportuno e creduto che la gestione della loro struttura fosse la cosa migliore da fare in un momento storico/lavorativo importante per loro.

Grazie ancora per aver creduto in noi”.