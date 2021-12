Eccellenza, Tivoli + 10 sull’Anzio. Pari per Villalba e Sant’Angelo

di Valerio De Benedetti

La Tivoli Calcio 1919 è sempre più leader assoluta del girone B di Eccellenza. Gli amarantoblu grazie a Ferrari e al solito De Marco stendono anche l’Atletico Lodigiani portandosi a quota 40 punti in classifica dopo 14 giornate di campionato (13 vittorie e 1 pareggio). I tiburtini, ancora in battuti, allungano così sull’Anzio (+10), seconda in classifica e fermata sull’1-1 dal Falaschelavinio, attestandosi come dominatori assoluti del girone. Due pareggi senza reti per il Villalba, contro il Casal Barriera e per il Sant’Angelo Romano, sul campo del Real Rocca di Papa.