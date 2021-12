Nel cassone aveva caricato di tutto e di più, tutto senza uno straccio di permesso.

Per questo oggi, lunedì 20 dicembre, a Tivoli Terme i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia hanno denunciato per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi uno svuotacantine abusivo.

In via dei Bagni Vecchi – nei pressi del campo rom – i militari, in collaborazione con le guardie ambientali dell’associazione Congeav, hanno fermato un furgone Iveco Daily condotto da un 50enne italiano residente a Guidonia: nel cassone sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi, parti di motore e 39 lampade al neon, e non pericolosi, ferro, plastica e Raee, tra cui decoder e stampanti.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali dei Rifiuti, autorizzazione senza la quale non è possibile il trattamento dei rifiuti, per questo l’Iveco è stato sequestrato.