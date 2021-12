Pranzo sociale con scambio di auguri per l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione di Fonte Nuova Sabato 18 dicembre 2021, nell’elegante cornice del ristorante “Toro Rosso” di Roma, si sono ritrovati, a distanza di due anni, i soci della Sezione di Fonte Nuova, per il tradizionale pranzo sociale e lo scambio di auguri in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine di anno. A fare gli onori di casa il Presidente del sodalizio Fontenuovese, Mario Clementi, insieme al Consiglio Direttivo. L’incontro conviviale è stato impreziosito dalla presenza del Sindaco, nonché Socio Ordinario Piero Presutti (figlio di Edoardo che ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza) e del Presidente del Consiglio Claudio Floridi – rappresentante l’Amministrazione del Comune di Fonte Nuova – il Sindaco, nel corso del suo saluto ai soci presenti, ha voluto ancora una volta testimoniare la vicinanza e l’affetto che lega i finanzieri Fontenuovesi in servizio ai colleghi in pensione unitamente alle loro famiglie.

