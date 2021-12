CALCIO – Serie D: troppo Giugliano per il Real Monterotondo Scalo, finisce 4-0 

Il Giugliano continua a dimostrarsi la squadra da battere, superiore sul piano fisico e tecnico di alcune spanne rispetto alle concorrenti. La squadra partenopea in questo momento si trova a +11 sulla Torres, seconda classificata, che però ha disputato due gare in meno.

Il match di domenica ha visto i gialloblu non lasciare scampo allo Scalo, che ha provato in ogni modo a contrastare il potenziale offensivo del Giugliano. Nel primo tempo i padroni di casa segnano due reti ed entrambe portano la firma di capitan Ciro Poziello: il primo gol è frutto di una palla vagante in seguito ad una punizione, che vede il capitano dei locali segnare in semi rovesciata dopo l’uscita di Proietti Gaffi. La seconda rete è di pregevole fattura ed è il risultato di un tiro al volo su assist di Cerone. Nella ripresa il Giugliano segna altri due gol con Scaringela, bravo a farsi trovare dentro l’area sul filo del fuorigioco, e con Cerone che fulmina l’estremo difensore eretino con un missile dal limite dell’area. La serie di risultati utili consecutivi del Real Monterotondo Scalo si ferma a cinque, ma era difficile aspettarsi di più da un match così proibitivo. Gli eretini avranno l’occasione per riscattarsi mercoledì in casa della Cynthialbalonga.