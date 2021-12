Natale con l’ombrello

Poco sole: saranno festività natalizie all’insegna tra nuvole e pioggia, quelle del 2021. Già da martedì 21, secondo i meteorologi , le nuvole copriranno il cielo di Roma e provincia: il 22 e il 23 potrebbero registrarsi, invece, brevi temporali. Il 24, salvo venti forti e conseguenti cambiamenti dell’ultimo minuto, non dovrebbero esserci acquazzoni, ma chi uscirà per gli acquisti dell’ultimo momento dovrà portarsi dietro un ombrello. A Natale e Santo Stefano per previsione pioggia nonostante qualche schiarita. Nessun nubifragio, ma cielo prevalentemente coperto. Per la neve a basse quota bisognerà aspettare: le temperature si rialzeranno per le feste . Torneranno a riabbassarsi prima del Capodanno, quando, comunque, il meteo sarà ancora incerto.

