Tivoli – Controlli anticovid: sanzionate 25 persone senza green pass

Nelle ultime 48 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa antiCovid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sanzionato 34 persone per irregolarità verificate durante il controllo dei Green Pass e per il mancato uso delle mascherine.

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei mezzi pubblici controllando numerosi utenti in arrivo dalla Capitale. Ad esito degli accertamenti sono scattate sanzioni per 25 persone per il mancato possesso di idonea certificazione verde.